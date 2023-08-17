الكلب عقره في منطقة حساسة.. تأجيل محاكمة شاب أصاب جاره وحرّش كلبه عليه!





أجلت محكمة جنايات الأميرية، محاكمة شاب بتهمة إصابة جاره بعاهة مستديمة في مشاجرة لجلسة 29 أغسطس المقبل، للاطلاع.

كشفت تحقيقات المباحث المصرية أنه نشبت مشاجرة بين المتهم وآخر داخل أحد الشوارع بالأميرية، واستخدم الأول كلب شرس أطلقه على المجني عليه فعقره في منطقة حساسة ما أدى لإصابته بعاهة مستديمة.

أحالت النيابة المتهم للجنايات بتهمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، وإصابة آخر بجروح.

“مصراوي”