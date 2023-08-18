تاجر يطلب من الرجل الثالث في الدعم السريع اعادة عرباته المسروقة فقال له “عربات شنو انا البنات ما قادر ارجعهم”





السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة مغردا علي تويتر

اعترف الرجل الثالث في الدعم السريع اللواء الركن عصام الدين صالح فضيل ان قواتهم اختطفت ٨٠ فتاة من العاصمة الي دارفور يواصلون اغتصابهم ويساومون اهاليهم بالمال .

وانه كرئيس لجنة التفلتات عجز عن فك اسرهم. صرح بذلك لاحد التجار الذي جاءه مطالبا اعادة عرباته المسروقة فقال له “عربات شنو انا البنات ما قادر ارجعهم”

مبارك الفاضل المهدي

