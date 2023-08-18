حكاية سوداني ذهب يتفقد منزله ويبحث عن ابنه المخطوف فقتلته قوات الدعم السريع ويده ممسكة بشدة على مفاتيح بيته





العم الهادي خليفة من سكان جبرة مربع ٩ استثمار، التي هجر الجنجويد جميع سكانها قبل اسبوع، عاد صباح الامس لوحده ليتفقد منزله أو ربما ليسأل الجنجويد عن ابنه محمد، الذي اقتادوه الى مكان غير معلوم منذ ١٥ يوما. عندما تأخرت عودته تطوع بعض الشباب للبحث عنه داخل المربع المهجور، وعثروا عليه مقتولا وملقى على قارعة الطريق، يحمل في جيبه العلوي بطاقة ابنه المفقود، وقبضة يده ممسكة بشدة على مفاتيح منزله. نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

أدعو الاصدقاء أن يساهموا في الافراج عن محمد الهادي خليفة وفي التخفيف على هذه الاسرة المكلومة، من خلال نشر هذه المعلومة، بالطريقة التي يرونها مناسبة. مادام ثبت أن المجرمين يخشون سطوة الاعلام أكثر من خوفهم من الواحد القهار.

محمد كان يعمل بنكجي في فرن البركة المجاور لمنزله في ٩ استثمار، وآخر مشاهدة له كانت هناك.

عبدالله شرو