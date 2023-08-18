لجنة جرائم الحرب تعلن “حميدتي” و45 آخرين كمطلوبين للعدالة





أصدرت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات متمردي الدعم السريع التي كونها رئيس مجلس السيادة أصدرت قائمة بأسماء عدد من المتهمين والمتعاونين مع هذه القوات وسمتهم كمطلوبين للعدالة.

وشملت القائمة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” ونائبه عبد الرحيم دقلو وقائد قوات الدعم السريع بالجنينة عبد الرحمن جمعة بارك الله، ومسؤول المصالحات الاجتماعية بالدعم السريع موسي حامد امبيلو ونائب والي غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم.

وضمت القائمة 46 من الشخصيات بينهم بعض زعماء عشائر.

وطالبت اللجنة التي يترأسها النائب العام المطلوبين بتسليم أنفسهم.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجمعة أصدر الجمعة الماضية قراراً بتولي النائب العام لجمهورية السودان المكلف رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع.

وبدأت اللجنة عمليها الرسمي بفتح بلاغات تتهم الدعم السريع بارتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.

وتضم اللجنة التي شكلها البرهان ممثلين للنائب العام ووزارتي الخارجية والعدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

سودان تربيون