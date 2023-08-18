شاهد.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطع فيديو من نشرة أخبار يثبتون من خلاله “حمل” المذيعة تسابيح خاطر واستعدادها لاستقبال مولود جديد





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الاهتمام من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المذيعة السودانية الشهيرة واللامعة تسابيح مبارك خاطر وهي تقدم إحدى النشرات الإخبارية على قناة سكاي نيوز عربية التي تعمل فيها.

وأثبت ناشرو المقطع من خلال استنتاجاتهم “حمل” المذيعة المعروفة واستعدادها لاستقبال مولود جديد وسط تبريكات المتابعين للمذيعة الأشهر في السودان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين