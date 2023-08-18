شاهد.. فيديو يوثق لحظة سرقة أفراد من الدعم السريع لأحد المنازل بالخرطوم في وضح النهار وعلى طريقة “حرامية” الليل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة مع ردود أفعال غاضبة من قبل المتابعين والمعلقين على الصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يتأهبون لسرقة أحد المنازل بالعاصمة الخرطوم.

https://fb.watch/mvc9PgB4e-/

حيث قام ثلاثة مسلحون يركبون على دراجة نارية “موتر” ويرتدون الزي العسكر للدعم السريع بمحاصرة المنزل, وقام أحدهم بفتح الباب بعد أن تسلق عليه على طريقة “حرامية” الليل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد عبر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبه من أفعال وانتهاكات قوات الدعم السريع, وكتب أحدهم (بعد دا كلو يجي واحد غبي يدافع عنهم) وكتب آخر (عاوزين يجيبوا الديمقراطية بسرقة المنازل؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين