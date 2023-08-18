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بالصورة.. في مبادرة وجدت الاشادة والتقدير.. رجال أعمال سودانيون يقومون بشراء قطعة أرض بمساحة 1200 متر في مصر تم تخصيصها “مقبرة” لمساعدة السودانيين على دفن أمواتهم مجاناً

2023/08/18
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نشرت صفحات سودانية متخصصة في نشر أخبار السودانيين المقيمين في مصر والذين نزحوا لها بعد الحرب خبر أفرح المتابعين للصفحات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الصفحات التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن رجال أعمال سودانيون يقيمون في مصر قد قاموا بالفعل بشراء قطعة ارض مساحتها 1200م.

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وذكرت الصفحات أنه تم تخصيص الأرض التي تقع في منطقة بلبيس الشرقية بمحافظة الجيزة كمقبرة للسودانيين حتى يستروا ويدفنوا.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تم نشر اسم المسؤول عن المقبرة ورقم هاتفه للتواصل معه لدفن أي سوداني مجاناً وبدون أي رسوم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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