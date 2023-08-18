شاهد بالفيديو.. المذيعة شهد المهندس تتحول لعارضة أزياء وتستعرض جمالها بفستان ضيق ومثير والثوب السوداني يزيدها روعة وجمال





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق أعلى نسبة مشاهدات بعد ساعات من نبادله على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, وهي تشارك في إحدى المعارض النسائية.

مذيعة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة ظهرت كعارضة أزياء وهي ترتدي فستان ضيق ومثير, قبل أن ترتدي الثوب السوداني الذي زادها ألقاً وجمالاً وروعة وفقاً لتعليقات المتابعين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين