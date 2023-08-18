شاهد بالفيديو.. أمن يا جن .. ود الغابة لأي خرابة “ناس العمليات بسلمو عليكم”





يشارك أبطال هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالسودان في العمليات بشكل نوعي، وقدموا العديد من الشهداء فداء لهذا الوطن، شاهدوا ابتسامة النصر القريب التي ترتسم على أفواههم.

استراحة الجمعة؛ هكذا أسموها وهم ينشدون شعراً ويحيون رفاقهم ويعدون بتحقيق النصر على متمردي الدعم السريع.

قال شاعر الهيئة “الرائد ود الغابة”: يا معانا عديل وتصمد يا تهرب تبقى شارد. وذلك وسط مؤازرة رفاقه وهتافهم “أمن يا جن”. تمجيداً لشجاعة وبسالة جنود الأمن السوداني الذين يشاركون في معركة الكرامة الحالية.

شاهد أبطال هيئة العمليات من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”