شرطة محلية شرق الجزيرة تتمكن من القبض على متهمين عثر بحوزتهم على عدد (3) عربات مسروقة – صور

إثر معلومات توفرت لديها؛ تمكنت شرطة محلية شرق الجزيرة (قسم شرطة رفاعة) وبمتابعة وإشراف من مدير القسم، من القبض على أحد المتهمين عثر بحوزته على عدد (٢) عربة بوكس ميتسوبيشي وهايلوكس بدون لوحات مسروقة ليتم اقتياده وسحب المركبات إلى القسم .

وعلى ذات الصعيد تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن قسم شرطة رفاعة دون بلاغا في مواجهة أحد المتهمين عثر بحوزته على عربة شريحة حكومية تتبع لديوان الضرائب الخرطوم الرئاسة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان