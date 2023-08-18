شاهد بالصور.. مبارك أردول يتباهى بتدريب عضوية حزبه مع متطوعي الجيش السوداني

تباهى القيادي بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية “مبارك أردول” بانضمام عضوية التحالف لمعسكرات التعبئة التي أعلن عنها القائد العام للجيش السوداني.

وقال أردول: “إحدى معسكرات الحشد ويظهر في الصورة عضوية التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية الذين لبوا نداء الوطن وانخرطوا بجانب القوات المسلحة…