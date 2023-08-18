سياسية
شاهد بالصور.. مبارك أردول يتباهى بتدريب عضوية حزبه مع متطوعي الجيش السوداني
تباهى القيادي بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية “مبارك أردول” بانضمام عضوية التحالف لمعسكرات التعبئة التي أعلن عنها القائد العام للجيش السوداني.
وقال أردول: “إحدى معسكرات الحشد ويظهر في الصورة عضوية التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية الذين لبوا نداء الوطن وانخرطوا بجانب القوات المسلحة…
سودانا فوق — عاش السودان …”
الصفحة الرسمية – مبارك أردول
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