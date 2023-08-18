محمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الاثيوبي في أديس أبابا – شاهد بالصور





التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برئيس الوزراء الاثيوبي “أبي أحمد” في العاصمة أديس ابابا، وقد قال “محمد بن زايد” على صفحته الرسمية في تويتر:

سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما.. بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع.

شاهد صور اللقاء:

الصفحة الرسمية – محمد بن زايد