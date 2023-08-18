عالمية

الداخلية القطرية تعلن القبض على عدد من منتسبيها لضلوعهم في ارتكاب جرائم

2023/08/18
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قطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن القبض على من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم، وتم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقالت الداخلية على صفحتها الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي: “بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
الصفحة الرسمية – وزارة الداخلية قطر

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