



*ملخص عمليات يوم الجمعة 18 اغسطس في السودان :*

*الطيران ينجح في تدمير 3 عربات قتالية للعدو المتمرد بمستشفى يونيفرسال بالخرطوم بحري*

*قوات حركة جيش تحرير السودان التابعة لعبدالواحد محمد نور تنتشر بكامل اسلحتها في مناطق قولو، جلدو، قرني، كتروم، نيرتتي، طور، طويلة، روكورو، فنقا، بغرض التامين و حماية المدنيين*

*اشتباكات بين الجيش و قوات و مليشيا التمرد بالفاشر شمال دارفور*

*اشتباكات بين الجيش و مليشيا و قوات التمرد بالفولة غرب كردفان*

*اشتباكات بين الجيش و قوات التمرد بنيالا جنوب دارفور*

*الجيش يدمر عدد من العربات القتالية لقوات التمرد بمنتزه بري*

*المسيرات تدمر عدد من العربات القتالية لقوات التمرد بالجيلي*

*الطيران يقصف تمركزات العدو المتمرد بموقع ادارة المرافق الاستراتيجية بالخرطوم شارع الغابة و السوق العربي و حول برج البركة و تدمير عدد كبير من العربات القتالية*

*اشتباكات للجيش مع عناصر قوات التمرد بامتداد ناصر بالخرطوم*

*خلافات و بيانات تدعم الجيش بحركة تمازج في مخالفة لما اصدره قائد قوات تمازج التي اعلن. فيها انضمامه لقوات التمرد*

*الجيش يقصف بالطيران و المسيرات تجمعات القوات المتمردة بمقر هيئة العمليات و الرياض، بري، جبرة و حول معسكر طيبة*

*الجيش يدمر عربات قتالية للعدو المتمرد بالموردة*

*قوة من الاستخبارات تنجح في اصطياد عناصر من قوات التمرد بقرى التكينة و الكاملين تسللوا بعربات بيع خضر و فواكه*

*المسيرات تدمر بحلة كوكو مستودع للذخائر تابع لقوات التمرد*

*فرق العمل الخاص بالمهندسين تنجح في قتل عدد من عناصر قوات التمرد في عمليتين منفصلتين بحلة حمد و الفتيحاب و تغنم عربيتين عربية قتالية و عربة دفار*

*الطيران و المسيرات تنجح في اسكات مدفعية العدو المتمرد بامدرمان الشقلة قرب الجامعة الإسلامية، المدفعية حاولت استهداف ارتكازات الجيش*

*الطيران و المسيرات تقصف تجمعات و تمركزات العدو المتمرد بسوبا اللعوتة جنوب المكتب الزراعي*

** متداول