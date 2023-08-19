موقف الطائرات بمطار بورتسودان يرتفع من 4 إلى 12





يدخل مطار بورتسودان الذي تم إنشاءه في النصف الأول من عقد التسعينيات من القرن الماضي مرحلة جديدة من تاريخه، فبعد مُضي اكثر من ربع قرن من الزمان وجدت الحكومة السودانية أنها أمام خيار واحد لا ثانٍ له يتمثل في تأهيله وتطويره.

وعقب الحرب التي اندلعت بالخرطوم وكان المطار الأول في السودان أحد مسارحها وقد طاله الدمار فإن حركة الطيران اتجهت شرقاً وكان مطار بورتسودان هو الخيار الذي ظل منذ الثالث والعشرين من أبريل يشهد حركة طيران عالية تجاوزت طاقته الاستعابية إلا أن إدارته وموظفيه ونتيجة لسياسة توزيع زمن الإقلاع والهبوط نجحوا في انسياب الحركة الجوية دون اخفاقات.

ومع إستمرار الحرب والدمار الذي طال مطار الخرطوم فقد قررت شركة مطارات السودان إجراء تأهيل وتحديث في مطار بورتسودان الذي يشكو ضيق السعة داخل وخارج الصالات، وأمس بدأت عملية توسعة موقف الطائرات الذي كان ضيق مساحته من نقاط ضعف المطار حيث كان الموقف يستوعب أربعة طائرات فقط وتقرر أن ترتفع طاقة استيعابه إلى 12 طائرة،

وعلى ذات الصعيد يتوقع أن يبدأ خلال الفترة القادمة العمل في توسعة الصالات التي لاتستوعب غير ركاب طائرة واحدة فقط حالياً.

وحدوث التأهيل المطلوب يعني امتلاك السودان مطار مؤهل لاستيعاب الحركة الجوية المتمثلة في الرحلات العالمية.