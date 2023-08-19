وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع في السودان





بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن، آخر مستجدات الأوضاع في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين تطرقا، خلال الاتصال الهاتفي، إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.

وتستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث من المتوقع استئنافها بعد توقف بسبب عدم التزام الدعم السريع بتنفيذ متطلبات الهدن والاتفاقيات السابقة.

رصد وتحرير – “النيلين”