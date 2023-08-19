رغم التحديات.. شاهد بالفيديو مناوي يعلن اكتمال بناء سدود في دارفور





قال حاكم دارفور “منى أركو مناوي” ورئيس حركة تحرير السودان بأنهم رغم التحديات التي تواجه الإقليم فقد تمكنوا من إكمال بعض مشاريع المياه.

وقال مناوي على صفحته الرسمية بتطبيق “أكس”: بالرغم من التحديات التي واجهت الإقليم قد تمكنت في فترة قصيرة من إكمال مشاريع مياه في كل من سد ارمارا وبوبا وشعيب وسوف تواصل حكومة الإقليم بامكاناتها الشحيحة في بناء سدود في مناطق أخرى في الإقليم.

بالرغم من التحديات التي واجهت الاقليم قد تمكنت في فترة قصيرة من إكمال مشاريع مياه في كل من سد ارمارا وبوبا وشعيب وسوف تواصل حكومة الإقليم باماكانتها الشحيحة في بناء سدود في مناطق أخرى في الإقليم pic.twitter.com/PK22Loxisn — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) August 18, 2023

الصفحة الرسمية – مني أركو مناوي