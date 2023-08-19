سياسية

رغم التحديات.. شاهد بالفيديو مناوي يعلن اكتمال بناء سدود في دارفور

2023/08/19
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قال حاكم دارفور “منى أركو مناوي” ورئيس حركة تحرير السودان بأنهم رغم التحديات التي تواجه الإقليم فقد تمكنوا من إكمال بعض مشاريع المياه.
وقال مناوي على صفحته الرسمية بتطبيق “أكس”: بالرغم من التحديات التي واجهت الإقليم قد تمكنت في فترة قصيرة من إكمال مشاريع مياه في كل من سد ارمارا وبوبا وشعيب وسوف تواصل حكومة الإقليم بامكاناتها الشحيحة في بناء سدود في مناطق أخرى في الإقليم.

الصفحة الرسمية – مني أركو مناوي

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