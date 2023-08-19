شاهد بالفيديو.. دعامية تتحدى ندى القلعة بضحكة مستفزة وتوجه ليها رسالة “دنيا زايلي ونعيمكي زايلي”





بعد أن ظهرت هذه الشابة الدعامية من قبل وهي تقول أبيات من الشعر في مدح أفراد المليشيا المتمردة على الجيش السوداني، ظهرت من جديد وهي توجه رسالة للمطربة ندى القلعة.

وقالت الدعامية بحسب الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي من محررة “كوش نيوز“، وهي توجه رسالة لندى القلعة: “يا ندو .. ندى القلعة.. نحن جينا نسلم عليك .. دنيا زايلي ونعيمكي زايلي”، وأطلقت الفتاة الدعامية ضحكة مستفزة بعد أن وجهت رسالتها.

وكانت ندى القلعة أعلنت دعمها للجيش السوداني في حربه ضد تمرد الدعم السريع، ما جعلها في مرمى انتقاد الإعلام المساند لقوات الدعم.

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الخرطوم – “كوش نيوز”