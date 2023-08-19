شاهد بالفيديو.. رد صادم من فتاة “جدي كان بلعب في الهلال وفي المريخ وهو أسس الناديين وبحب رونالدو لهذا السبب!”





يدور بين جمهور متابعي الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة بأنه لا علاقة للبنات بالتشجيع الرياضي، ومعلوماتهم ضعيفة حول هذه المواضيع، لكن يجتهدن في ادّعاء المعرفة بالأندية واللاعبين.

قالت هذه الفتاة في مقابلة على شبكات التواصل الاجتماعي عند سؤالها من تشجعين من الهلال والمريخ، فأجابت بأنها تشجع الناديين لأن جدها هو من أسس الهلال والمريخ، بل ولعب فيهما أيضاً، لكن بتحب ألوان الهلال أكثر، وبتحب برشلونة لأنو تشيرتاتهم أحلى!

وأضافت بأن ميسي يلعب كورة فقط، لكن رونالدو “بتاع برامج” ودخل نفسه في بزنس وفي حاجات السوشيال وبالتالي بتحبو هو أكتر من ميسي.

ووجد حديث الفتاة تفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وقد كانت تستخدم كلمات إنجليزية أثناء الرد على المحاور.

شاهد الفيديو والتفاعل من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”