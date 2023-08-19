الولايات المتحده تمدد نظام الحماية المؤقتة للسودانيين حتى 2025م





مددت الولايات المتحدة، الجمعة، نظام الحماية المؤقتة للسودانيين حتى ربيع عام 2025، وعزت هذا القرار إلى استمرار النزاعات في السودان .

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان، إنها ستمدد نظام الحماية المؤقتة للسودانيين لمدة 18 شهرا اعتبارا من 20 أكتوبر وحتى 19 أبريل 2025.

وقالت الوزارة إن قرار التمديد سيستفيد منه نحو (1200) سوداني مدرجين حاليا في نظام الحماية المؤقتة، إلى جانب (2750) آخرين باتوا مؤهلين للانضمام للنظام.

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