سياسية

الولايات المتحده تمدد نظام الحماية المؤقتة للسودانيين حتى 2025م

2023/08/19
13 1684835964

مددت الولايات المتحدة، الجمعة، نظام الحماية المؤقتة للسودانيين حتى ربيع عام 2025، وعزت هذا القرار إلى استمرار النزاعات في السودان .

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان، إنها ستمدد نظام الحماية المؤقتة للسودانيين لمدة 18 شهرا اعتبارا من 20 أكتوبر وحتى 19 أبريل 2025.

وقالت الوزارة إن قرار التمديد سيستفيد منه نحو (1200) سوداني مدرجين حاليا في نظام الحماية المؤقتة، إلى جانب (2750) آخرين باتوا مؤهلين للانضمام للنظام.

اليوم التالي

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/19