الثروة الحيوانية: ترتيبات لتقوية صادر اللحوم من الولايات للطلب العالمي





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني صباح اليوم الدكتور حسن مقرارى وكيل وزارة الثروة الحيوانية الوزير المفوض للإستثمار مجالات صادر اللحوم من ولاية الجزيرة وإنشاء مسلخ بمواصفات عالمية عبر تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.

واوضح الوكيل أن الزيارة لولاية الجزيرة تأتي ضمن جولة تشمل ولايات سنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وذلك للتفاكر مع ولايات الوسط لإنشاء مسالخ لصادر اللحوم لتعويض توقف صادر اللحوم من ولاية الخرطوم نتيجة للحرب الدائرة وإستهداف الدعم السريع للبنيات التحتية.

وأكد أن خطة وزارته ترمي لتقوية صادر اللحوم من الولايات خاصة بعد الطلب العالمي للحوم السودانية وأشار إلى عمليات التصدير للجزائر وأكد سعي الوزارة للتوسع في تصدير اللحوم لمنطقة المغرب العربي ولفت لإستمرار صادر الضأن للمملكة العربية السعودية.

وكشف عن تصدير 2.7 مليون راسا منذ بداية العام مؤكداً إستمرار حركة الصادر .

من جانبه أكد والي الجزيرة أهمية برنامج صادر اللحوم في القيمة المضافة وقال إن ولاية الجزيرة مؤهلة لقيادة البلاد في صادر اللحوم وأن عدد الماشية بالولاية يفوق 11 مليون رأسا وأضاف أن مسلخ تمبول صمم وفق معايير عالمية يمكن أن يصبح نواة لصادر اللحوم .

فيما أشاد المهندس عبد المنعم حسن خليفة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالتعاون الكبير بين ولاية الجزيرة ووزارة الثروة الحيوانية في مجالات التلقيح الصناعي وتأهيل المسالخ وأكد جاهزية الولاية لإنشاء مسلخ وفق مواصفات عالمية لصادر اللحوم ..

وكاله سونا