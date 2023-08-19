والي النيل الأبيض اكثر من 12 الف جمله المستنفرين بالولاية





قال والي ولاية النيل الأبيض الاستاد عمر الخليفة ان جملة الذين استنفروا تلبية لنداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالولاية بلغ 12،600 الف مجندا بجميع محليات الولاية وان التدريب يسير بصورة طيبة وانهم قطعوا شوطا بعيدا في تكملة التدريب تمهيدا الالتحاق بالقوات المسلحة للذود عن الوطن.

وقال لدى مخاطبتة اليوم بحاضرة الولاية مدينه ربك الاحتفال الذي نظمته الولاية بالتنسيق مع قيادة الفرقه الثامنة عشر بكوستي بمناسبة العيد ال 69 للقوات المسلحة، قال إن النصر سيكون حليف القوات المسلحة وان الولاية ستكون دوما سندا للقوات المسلحة ودعمها بكل ما تحتاجه مشيرا الي ان ولاية النيل الأبيض تمثل صمام امان للسودان من الناحية الجنوبية وانها ستذود عن حياض الوطن بكل غال ونفيس.

وترحم سيادته على كل شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى خاصة شهداء معركة الكرامة، وأن الولاية كان لها نفر عزيز ضحو بانفسهم من أجل الوطن وهو واجب الجميع.

واضاف ان الولاية تستضيف عددا مقدرا من الذين تضرروا من الحرب وان كل الجهود الرسمية والشعبية تبذل من أجل تحسين أوضاعه خاصة وانهم خرجو بدون إمكانيات مما يتطلب على كل فئات المجتمع ان تقدم لهم يد العون لانهم مننا وفينا.

وكاله سونا