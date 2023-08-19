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شاهد بالصور.. طفل سوداني عمره شهور يرتدي “الكدمول” ووالده يؤكد: (اللثام هو موروث سوداني لم ولن نتركه للجنجويد)

2023/08/19
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تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لطفل سوداني عمره شهور لفت أنظار المتابعين بعد ظهوره بــ(الكدمول).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نقلت الصفحات الصور من صفحة والد الطفل أبو بكر عبد الرازق والذي قام بنشرها على حسابه الرسمي.

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وكتب والد الطفل والذي يعد من الناشطين على فيسبوك حول صور طفله وهو يرتدي “الكدمول” الذي اشتهربارتدائه في الآونة الأخيرة جنود الدعم السريع.

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حيث قال في تدينته التي أرفق معها صور طفله كريم: (“الكدمول” أو “لثام الصحراويين” هو موروث سوداني لم ولن نتركه للجنجويد، هو غطاء الرأس لأناس مليئون بالرحمة والغوث والمرؤة، سكنوا الصحراء الإفريقية من أقصاها لأدناها، أما ارتباطه العارض بالجنجويد وقطاع الطرق والمرتزقة فلن يقلل من مكانته.).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ستجد الكدمول في المغرب والجزائر ومالي والنيجر وتشاد وليبيا والسودان).
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وختم تدوينته التي وجدت اهتمام المتابعين: (الشاعرة السودانية التي أشتاق لقرأة جديدها “”رندا محجوب” كتبت مرة قصيدة ورد فيها هذا النص: الصحراء تفك كنه ساكنها… فيتلثم. *في الصورة: “كريم” المكدمل أو الملثم *الكدمول كذلك هو لثام جاهز متى ما أردته).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين

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