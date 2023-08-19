توسل عبدالعزيز تحكي: الدعامة سألوا “تعرسلكي دعامي ولا حرامي؟ الزعمطكي شنو وين شعركي منو العدمك صوفكي”

قالت حسناء السوشال ميديا السودانية “توس عبدالعزيز” وهي تحكي قصص لفتيات قام بتوقيفهن “الدعامة”: واحدة قالت وقفونا الدعامهة من الخوف الطرحة وقعت كنت حالقه شعري قال لي الزعمطكي شنو وين شعركي منو العدمك صوفكي لي يوم الليلة ناس البيت ماسكنها لي.

وأضافت “توسل عبدالعزيز” بحسب رصد محررة “ كوش نيوز ” قال للجنبي تعرسلكي دعامي ولا حرامي قالت دعامي قال ليها لا لا انتي شينه شوفيلكي حرامي ساي.