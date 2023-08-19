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شاهد بالصورة والفيديو.. بعد 25 يوم من وفاتها.. وصول جثمان الفنانة السودانية نانسي الإرسالية من مصر عبر معبر “أشكيت” ولحظة دفنها بمقابر حلفا

2023/08/19
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وصل إلى وادي حلفا عبر معبر “أشكيت” جثمان الفنانة السودانية الراحلة نانسي مناس موسيس الشهيرة باسم نانسي الإرسالية قادماً من دولة مصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قررت أسرة الفنانة الراحلة دفن جثمانها بأرض الوطن وتحديداً بحلفا وذلك بعد ساعات من وصول الجثمان.

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وكانت نانسي إرسالية قد توفيت على نحو مفاجئ في 25 يوليو الماضي بإحدى مستشفيات المعادي بالقاهرة إثر “كومة” سكري.

https://fb.watch/mwQabDtZl3/

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قامت صفحة الفنانة الراحلة بنشر مقطع فيديو للحظة دفنها بمحلية حلفا وسط حضورها أهلها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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