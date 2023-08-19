مداراتمنوعات

شاهد.. صور للفنان أبو عركي البخيت مع أفراد من الدعم السريع تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة وجمهور الفنان يكتب ويوضح: (ليس دفاعاً عن الدعامة ولكن دفاعاً عن عركي)

2023/08/19
366667036 309694668228370 3375610188344932450 n

أثارت صور تم تداولها حديثاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة غير مسبوقة وصاحبتها ردود أفعال متباينة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصور الفنان الكبير أبو عركي البخيت وهو يستضيف بعض أفراد الدعم السريع بمنزله.

366708293 309694701561700 8483195255571088757 n

القليل من المعلقين انتقدوا الفنان الكبير عركي بسبب الظهور المثير ودون أن يعلموا السبب الذي جعله يستضيف “الدعامة”.

جمهور ومحبي الفنان وبحسب تدويناتهم التي رصدها محرر موقع النيلين كتبوا موضحين الأسباب التي دفعت الفنان الهرم للظهور مع أفراد الدعم السريع.

366667036 309694668228370 3375610188344932450 n

وكتب محبي عركي: (ليس دفاعاً عن الدعامة ولكن دفاعاً عن عركي.. أي شخص في مكان الفنان واقتحم الدعامة منزله كان سيتصرف نفس تصرف عركي حتى يتفادى شرهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/19