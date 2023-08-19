شاهد.. صور للفنان أبو عركي البخيت مع أفراد من الدعم السريع تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة وجمهور الفنان يكتب ويوضح: (ليس دفاعاً عن الدعامة ولكن دفاعاً عن عركي)





أثارت صور تم تداولها حديثاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة غير مسبوقة وصاحبتها ردود أفعال متباينة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصور الفنان الكبير أبو عركي البخيت وهو يستضيف بعض أفراد الدعم السريع بمنزله.

القليل من المعلقين انتقدوا الفنان الكبير عركي بسبب الظهور المثير ودون أن يعلموا السبب الذي جعله يستضيف “الدعامة”.

جمهور ومحبي الفنان وبحسب تدويناتهم التي رصدها محرر موقع النيلين كتبوا موضحين الأسباب التي دفعت الفنان الهرم للظهور مع أفراد الدعم السريع.

وكتب محبي عركي: (ليس دفاعاً عن الدعامة ولكن دفاعاً عن عركي.. أي شخص في مكان الفنان واقتحم الدعامة منزله كان سيتصرف نفس تصرف عركي حتى يتفادى شرهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين