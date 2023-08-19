سياسية

حاكم دارفور: الوضع في نيالا مأساة حقيقية، لقد خلفت حرب الأمس عشرات القتلي ومئات الجرحي

2023/08/19
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قال مني أركو مناوي حاكم دارفور بأن الوضع في نيالا مأساة حقيقية، لقد خلفت حرب الامس عشرات القتلي ومئات الجرحي، سعة المستشفيات تضيق علي عدد المصابين ، بما في ذلك الاوضاع المعيشية الحرجة.
واضاف مناوي على صفحته الرسمية بتطبيق التواصل الاجتماعي “أكس”: لذا ادعو المانحين والمنظمات الانسانية بقبول الدعوة علي وجه السرعة لتقديم الاعانات الضرورية .
مني أركو مناوي – الصفحة الرسمية – أكس

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