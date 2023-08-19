حاكم دارفور: الوضع في نيالا مأساة حقيقية، لقد خلفت حرب الأمس عشرات القتلي ومئات الجرحي





قال مني أركو مناوي حاكم دارفور بأن الوضع في نيالا مأساة حقيقية، لقد خلفت حرب الامس عشرات القتلي ومئات الجرحي، سعة المستشفيات تضيق علي عدد المصابين ، بما في ذلك الاوضاع المعيشية الحرجة.

واضاف مناوي على صفحته الرسمية بتطبيق التواصل الاجتماعي “أكس”: لذا ادعو المانحين والمنظمات الانسانية بقبول الدعوة علي وجه السرعة لتقديم الاعانات الضرورية .

مني أركو مناوي – الصفحة الرسمية – أكس