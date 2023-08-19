ياسر عرمان: من ينتظرون جثة الحرية والتغيير على الضفة الأخرى سينتظرون طويلاً





قال ياسر عرمان القيادي بالحرية والتغيير – المجلس المركزي – بأن من ينتظرون جثة الحرية والتغيير على الضفة الأخرى سينتظرون طويلاً.

وفي تعليق مصحوباً بصورته مع “خالد سلك” قال عرمان: الصورة الآن رداً على حملات التضليل المنظم التي ينشط فيها من يرغبون في استمرار الحريق في البلاد، ويسعون لاجهاض عمل القوى المدنية التي تريد انهاء الحرب والتأسيس لدولة سودانية حرة وامنة وديمقراطية.

ياسر عرمان – تطبيق أكس