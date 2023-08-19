في منظر مؤثر .. شاهد بالفيديو اللواء ياسر قائد الفرقة 16 نيالا يحفر قبره في الحامية





في مشهد مؤثر خطف أنظار رواد شبكات التواصل الاجتماعي ومتابعي الشأن السوداني، قام اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 نيالا بحفر قبره داخل الحامية.

وضرب قائد حامية نيالا أروع الأمثال في الشجاعة وعدم الخوف من الموت وطلب الشهادة وهو يقدم نفسه أمام جنوده، الذين بايعوه على أن يدافعوا عن هذه الأرض حتى الموت.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً في الخرطوم وبعض ولايات دارفور لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر.

شاهد بالفيديو قائد حامية نيالا يحفر قبره:

رصد وتحرير – “النيلين”