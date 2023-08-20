تاركو تشرع في إجراءات تسييّر رحلات عبر مطار كسلا شرقي السودان





زفّ والي كسلا “خوجلي حمد” البشري لمواطني الولاية بالإتفاق الذي تمّ مع شركة تاركو للطيران لتسييّر رحلات دولية من مطار كسلا.

وقال الوالي في حوار مع مجموعة من وسائل الإعلام من ضمنها مجلة “طيران بلدنا” أنه تم التصديق لتاركو والآن الشركة في مرحلة إكمال الإجراءات، مبيناً عن استئجارها المكاتب.

وأوضح أن تاركو في إنتظار التصديق النهائي فقط. وأضاف:وأعتقد أن حدوث هذا يُعد مكسباً كبيراً لإنسان الولاية الذي سيكون بمقدوره السفر إلى عدد من الوجهات الخارجية من مطار كسلا، ونشكر تاركو على خطوتها هذه التي ستسهم أيضاً في تعزيز صادرات الولاية.

كسلا:رئيس التحرير

طيران بلدنا