لامس جسدها وأتى بأفعال غير أخلاقية.. إحالة المتهم بالاعتداء على ربة منزل للجنايات





أمرت جهات التحقيق بالأزبكية، بإحالة عامل متهم بهتك عرض والتحرش بربة منزل داخل أوتوبيس إلى المحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة الازبكية – القاهرة – بلاغا من “س.ع” ربة منزل، تفيد بتعرضها للتحرش على يد أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأوتوبيس وملامسة جسدها.

وقالت المبلغة إنه أثناء استقلالها الأوتوبيس لم تجد مكانا تجلس عليه فوقفت في انتظار محطة وصولها لتفاجأ بأن أحد الأشخاص يقوم بملامسة جسدها والإتيان بأفعال غير أخلاقية، وأنها على الفور قامت بالصراخ واستغاثت بالركاب الذين أمسكوا بالمتهم وسلموه للشرطة التي أحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

صدى البلد