حبس أخطر نشالة في القاهرة .. تستخدم أسلوب المغافلة والاحتكاك والتحرش





أمرت جهات التحقيق بحبس أخطر نشالة في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة والاحتكاك والتحرش في المواصلات العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أخطر نشالة في القاهرة، بعد أن تم ضبطها في الأميرية بعد ارتكابها 11 واقعة سرقة بأسلوب المغافلة والاحتكاك والتحرش في المواصلات العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق منفصل قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لارتكابها واقعة سرقة مبلغ مالي وعملات أجنبية، من داخل مسكن مخدومها، الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأكدت تبديلها المبلغ المالي المستولى عليه إلى العملة المحلية وشراء أجهزة منزلية، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط جميع الأجهزة المنزلية المُشار إليها، وكذا المبلغ المالي المتبقي من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمها بالسرقة.

القاهرة 24