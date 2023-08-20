أبرار أمير: “عز الخيل لجم وعز الحريم وليان – خربانة ام بنايتن قش”

قالت الإعلامية “أبرار أمير” وهي توجه في رسائل لمتابعي صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي وتطمأنهم بقرب العودة للخرطوم بعد حلول الأمن والسلام:
باكر بلادي تعود
والفرحة تحوي بيوتنا
باكر الحزن بيفوت
والضحكة تملا وشوشنا
وأضافت أبرار أمير بأبيات:
عز الراس دهن وعز الجلد قطران
وعز الخيل لجم وعز الحريم وليان
والضحكة في وش الظروف تعدل خطانا على المشي
و قالت كمان الدنيا دار الغش تديك مية وش..والمطر الشديد دايما بعقبوا الرش..خربانة ام بنايتن قش..
وأكملت أبرار بالأبيات التالية:
ويفوت ضلام الحرب
ويشرق وطنا ونورنا
واكيد الظلم مابدوم
واكيد النصر ح يزورنا
ويأمل الشعب السوداني في نصر حاسم قريب على متمردي الدعم السريع، تحققه القوات المسلحة بمساندة شعبها وتلبيتهم لنفرة قائدها العام.
شاهد تفاعل الجمهور مع الإعلامية “أبرار أمير”:
رصد وتحرير – “النيلين”
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