أبرار أمير: “عز الخيل لجم وعز الحريم وليان – خربانة ام بنايتن قش”

قالت الإعلامية “أبرار أمير” وهي توجه في رسائل لمتابعي صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي وتطمأنهم بقرب العودة للخرطوم بعد حلول الأمن والسلام:

باكر بلادي تعود

والفرحة تحوي بيوتنا

باكر الحزن بيفوت

والضحكة تملا وشوشنا