استيعاب 130 مُهندس طيران سوداني بالخطوط الكويتية





نشرت مجموعة مهندسي الطيران السودانيين على تطبيق الفيس بوك كشوفات تحوي أسماء 130 مهندس طيران سوداني تم استيعابهم في الخطوط الجوية الكويتية، ويتوقع عقب استخراج التأشيرات وصولهم إلى الدولة الخليجية خلال الفترة القادمة، وجاء هذا العمل الكبير بمبادرة من مهندسين طيران سودانيين بالخطوط الكويتية.

وعن هذه المبادرة يشير المُهندس السوداني بالخطوط البريطانية “وجدي ابوطالب” إلى أنهم انشأوا قبل فترة مجموعة على تطبيق “الواتس اب” خاصة بمهندسي الطيران في السودان، وقال أن الغرض منها جمع المهندسين والعمل على خدمة الناس في قطاع الطيران.

ويشير إلى أنه وعقب اندلاع الحرب تم تحويل إهتمام المجموعة إلى كيفية مساعدة زملائهم في السودان، ويلفت إلى أنه وفي هذا الإطار فقد أطلق مهندسين سودانيين بالخطوط الجوية الكويتية وعلى رأسهم الدكتور ضياء الدين الجمل، على عبدالعاطي،عبدالعزيز شيخ، وخالد حسين مبادرة إيجاد فرص عمل لزملائهم في السودان.

وقال أنهم تواصلوا مع إدارة الخطوط الكويتية التي تجاوبت مع هذه المبادرة وفتحت باب تقديم خاص بالمهندسين السودانيين، وعلى ضوء ذلك تم إرسال رابط إلكتروني أرسل عبره كل متقدم للوظائف من مهندسي الطيران سيرته الذاتية.

مبيناً أن المهندسين السودانيين في الخطوط الكويتية تولوا عملية ترتيب المعلومات وتبويبها ودفعوا كشوفات المتقدمين إلى إدارة الشركة التي وافقت مشكورة على قبول كل الطلبات البالغة 130 طلب توظيف دون إجراء معاينات وذلك تقديراً لظروفهم من واقع صعوبة اجراءها.

لافتاً إلى أنه وبعد إجازة الكشوفات التي تحوي الأسماء للذين تم استيعابهم يتوقع إرسال تأشيرات الدخول لهم وإرسال تذاكر عبر الخطوط الكويتية للموجودين في دول تسييّر رحلات ناحيتها.

وأبدى المُهندس وجدي ابوطالب تقديره لجميع مهندسي الطيران الذين وقفوا وراء هذه المبادرة وأضاف :الشكر من بعد الله تعالي إلى الأخوة الذين انشأوا مجموعة مهندسي الطيران في الواتس اب وشكر وتقدير للمهندسين السودانيين في الخطوط الكويتية وعلى رأسهم الأخ ضياء الدين الجمل عبدالعاطي،عبدالعزيز شيخ، وخالد وخالد حسين، ونسأل الله التوفيق للذين تم اختيارهم الذين هم بلا شك أصحاب كفاءة وجميعنا على ثقة بانهم سيشرفوا البلاد ومهندس الطيران السوداني.

متابعة:رئيس التحرير

طيران بلدنا