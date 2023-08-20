بادي : جادون في تكوين جيش موحد





قطع رئيس لجنة الأمن حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي ، جدية الاطراف كافة لإستكمال الترتيبات الأمنية وصولاً لتكوين جيش قومي موحد.

وقال في وداع كوكبة جديدة من منسوبي الترتيبات الأمنية الذين يجري الإعداد لإنخراطهم في مسيرة التدريب بمركز الديسة توطئةً لإنضمامهم لصفوف القوات المسلحة .

قال ، أن العزم معقود على إدخال كافة منسوبي الجيش الشعبي تحت مظلة الترتيبات الأمنية وتناول التحديات التي تواجه مسيرة الترتيبات الأمنية في مقدمتها تعسر التمويل بسبب عدم وفاء الجهات المانحة بتعهداتها المالية.

وجدد الحاكم ، إلالتزام بدعم الجهود الرامية لإسناد القوات المسلحة بما يمكنها من حسم التمرد وتحقيق الانتصار في معركة الكرامة، وتناول المؤامرات التي تقودها الدوائر التي تستهدف عزة ومقدرات البلاد.

ووجه بادي،الدفعة الجديدة من منسوبي الترتيبات الأمنية الى ضرورة الإلتزام بالانضباط تحت راية القوات المسلحة السودانية .

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