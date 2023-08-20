عقار مطلوب بقوة في الولايات المتحدة





حققت شركة “نوفو نورديسك” الدنماركية، المصنعة لعقاقير إنقاص الوزن، إلى جانب أدوية خاصة بمرضى السكري من النوع الثاني، عائدات بمليارات الدولارات وزادت قيمتها السوقية بأكثر من الثلث هذا العام، وهي قيمة أكبر، حتى من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأدت زيادة القيمة السوقية للشركة المصنعة لعقاقير “أوزيمبك” (Ozempic) و”فيغوفي” (Wegovy)، المطلوبة بكثرة في الولايات المتحدة، إلى انخفاض أسعار الفائدة في الدنمارك، بخلاف الدول الأوروبية والعالم، وفقا لتقارير مصرفين وخبراء اقتصاد.

ويوضح تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” كيف ارتفعت القيمة السوقية لأكبر شركة في الدنمارك بأكثر من الثلث، إذ بلغت نحو 419 مليار دولار، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ حوالي 406 مليار دولار.

ورغم أن مقاييس القيمة السوقية لشركة ما، والناتج المحلي للدولة مختلفة، إلا أن المقارنة بينهما، تعطي صورة أوضح عن نجاح شركة “نوفو نورديسك” في التأثير إيجابيا، على اقتصاد الدنمارك بشكل عام.

يركز تقرير “وول ستريت جورنال” على حاجة المجتمع الأميركي لعقاقير إنقاص الوزن، وكيف أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على عائدات الشركة وبلدها الأم، الدنمارك.

ويكشف فرع الشركة في الولايات المتحدة، تطور مبيعاته من الأدوية والحقن المضادة للسمنة المفرطة، بشكل يؤكد ما أورده تقرير الصحيفة الأميركية. وبحسب المعطيات التي نشرتها على موقعها الرسمي، ارتفعت مبيعات نوفو نورديسك بنسبة 29٪ بالكرونة الدنماركية وبنسبة 30٪ بأسعار الصرف الثابتة لتصل إلى 15.6 مليار دولار أميركي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وفي تقريرها المالي للفترة الممتدة من من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، كشفت الشركة زيادة أرباحها التشغيلية بنسية 30٪ بالكرونة الدنماركية وبنسبة 32٪ بأسعار الصرف الثابتة إلى 7.1 مليار دولار أميركي. وسعر الصرف الثابت، هو نظام من نظم أسعار الصرف، يتم فيه تحديد سعر صرف العملة بشكل ثابت، أمام سعر صرف عملة أخرى، أو أمام سلة من العملات أو أمام الذهب.

وبحسب موقعها الرسمي، ارتفعت مبيعات الشركة، في أميركا الشمالية بنسبة 45٪ بالكرونة الدنماركية، بينما ارتفعت مبيعاتها الدولية بنسبة 14٪ . وارتفعت المبيعات الخاصة بمرضى السكري والسمنة بنسبة 36٪ لتصل إلى 14.4 مليار دولار أميركي، مدفوعة بشكل أساسي بنمو مبيعات حقن مرض السكري بنسبة 49٪، والحقن المضادة للسمنة بنسبة 158٪ أي 2.6 مليار دولار أميركي.

قوة مبيعات فرع نوفو نورديسك في أميركا، لـ”أوزمبيك” و”فيغوفي” زادت عمليات تحويل الدولارات إلى كرونة بكميات كبيرة، ما رفع قيمة الكرونة بالنسبة لليورو، حسبما قال مدير بنك “دانسك ينس” نيرفيج بيدرسن.

وأضاف هذا المسؤول المصرفي في حديث للصحيفة: “نظرا لأن صادرات صناعة الأدوية نمت كثيرا، فإنها تخلق تدفقا كبيرا للعملة في الاقتصاد الدنماركي”. على أساس ذلك، قرر المسؤولون في البنك المركزي في الدنمارك إبقاء أسعار الفائدة أقل من البنك المركزي الأوروبي.

لذلك، رأى اقتصاديون أن نجاح نوفو نورديسك مع الأدوية المستخدمة لفقدان الوزن ومرض السكري “نعمة بشكل عام للاقتصاد الدنماركي”، حيث سيستفيد، في نظرهم، من المزيد من الوظائف التي يوفرها نمو الشركة التي تتوسع محليا.

وقالوا إن أسعار الفائدة المنخفضة ستعود بالنهاية بالفائدة على مشتري المنازل الذين يمكنهم تأمين معدلات رهن عقاري أقل إلى حد ما مما هي عليه في بقية أنحاء أوروبا وحتى الولايات المتحدة. وقال جيان ماريا ميليسي فيريتي، الخبير الاقتصادي والزميل الأول في معهد بروكينغز: “هذا أمر جيد للاقتصاد الدنماركي، إنهم يحصلون على الكثير من عائدات التصدير”، وفقا لما نقلت عنه الصحيفة الأميركية.

وتعد شركة نوفو نورديسك الآن، ثاني أكثر الشركات العامة قيمة في أوروبا بعد العلامة التجارية الفاخرة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. ويقدر المحللون أن مبيعات أدوية إنقاص الوزن للشركة ستبلغ 6.1 مليار دولار هذا العام وستصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار سنويا في عام 2027، وفقا لموفر البيانات FactSet.

وتشير البيانات الواردة من الشركة إلى أن مقدمي الخدمات الصحية في الولايات المتحدة كانوا يكتبون حوالي 60 ألف وصفة أسبوعية جديدة للدواء اعتبارا من أبريل، وفق ما نقلته شبكة أخبار “إن بي سي نيوز” الأميركية.

ورفعت الشركة توقعاتها لعام 2023، حيث من المقرر أن تنمو مبيعاتها بنسبة 27 إلى 33٪ ونمو أرباح التشغيل بنسبة 31٪ إلى 37٪، على أسعار الصرف الثابتة، وفق موقع “سي إن بي سي”.

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