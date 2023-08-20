سياسية
هجوم الدعم السريع على المدرعات في الخرطوم .. الحقيقة والواقع
بدأ هجوم كبير لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بالخرطوم – الشجرة، وتركز على عدة محاور، حيث تم استدراج الدعامة بالواجهة الشمالية وتدمير حزء كبير من القوة وهروبهم للاماب ومقتل عدد كبير منهم داخل الحي وتحصن البقية بمجمع الرواد السكني.
وقال الدكتور محمد هاشم الحكيم الذي يقيم في المنطقة بأنه تم استلام خمس مدرعات ، تدمير خمس ثنائي بسياراتها ، خمس بكاسي باسلحتها ، ٣٥٠ قتيل جنوبا فقط، وعدد ضخم من الجرحى تركوه وفروا بالواجهة الجنوبية فقط اغلبهم صغار سن من احياء جنوب الخرطوم وعشرات الأسرى.
وأضاف في بقية ملخص أخبار معركة المدرعات بالخرطوم:
الخامسة صباحا بدأ الهجوم من ثلاث محاور؛ جنوب شرق شمال،
المدفعية اليوم كانت مختلفة
الواجهة الشرقية تكرر الهجوم منها بعد فزعات كلها خابت
الطيران ضرب فزعات المدينة الرياضية وتشوين الامداد
قوات سلاح الذخيرة تحركت حتى وصلت القلعة وطردت الجنجا وارتكزت هنالك.
القوات بجبل اوليا تقدمت في عدة محاور وضربت معسكر طيبة وقد تدخل الاحتياطي واليرموك اذا … قولوا آمين
الطيران الميج تفنن اليوم
هجوم كبير على الاذاعة لم تصلنا اخباره بعد
هذه المعلومات من داخل المنطقة نحافظ على مصادرها الموثوقة لأسباب أمنية
سكان الشجرة الحماداب بخير ولا صحة لاستشهاد بعض الجيران.
اللهم انصر جيشنا واحفظ أهلنا.
الدكتور محمد هاشم الحكيم – الصفحة الرسمية
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