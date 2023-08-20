هجوم الدعم السريع على المدرعات في الخرطوم .. الحقيقة والواقع

بدأ هجوم كبير لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بالخرطوم – الشجرة، وتركز على عدة محاور، حيث تم استدراج الدعامة بالواجهة الشمالية وتدمير حزء كبير من القوة وهروبهم للاماب ومقتل عدد كبير منهم داخل الحي وتحصن البقية بمجمع الرواد السكني.

وقال الدكتور محمد هاشم الحكيم الذي يقيم في المنطقة بأنه تم استلام خمس مدرعات ، تدمير خمس ثنائي بسياراتها ، خمس بكاسي باسلحتها ، ٣٥٠ قتيل جنوبا فقط، وعدد ضخم من الجرحى تركوه وفروا بالواجهة الجنوبية فقط اغلبهم صغار سن من احياء جنوب الخرطوم وعشرات الأسرى.

وأضاف في بقية ملخص أخبار معركة المدرعات بالخرطوم: