شاهد كيف رد الشيخ محمد هاشم الحكيم على مستشار قائد الدعم السريع – هجوم المدرعات





طلب مستشار قائد الدعم السريع “عمران عبدالله”، من الشيخ الدكتور محمد هاشم الحكيم بتحري الدقة والحقيقة في نقل الخبر، وذلك على خلفية نشر الأخير للتطورات الميدانية في معركة المدرعات التي اندلعت اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة.

ورد الشيخ الدكتور “محمد هاشم الحكيم” على عمران عبدالله – مستشار قائد قوات الدعم السريع “اشكرك سيد عمران على المرور ، لكن دعني اسالك وانت تقوم بدورك الاعلامي في المعركة نحن نحدثك من داخل الشجرة حيث سكننا، انت في بريطانيا كيف تستطيع ان تكذبنا ؟”.

شاهد المنشور وتفاعل الجمهور مع الخبر والتعليقات:

رصد وتحرير – “النيلين”