التوسع في المساحات الزراعية بالقضارف لتصل ٦.٥ مليون فدان





أكد المهندس عمر محمد احمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف إرتفاع حجم المساحات المزروعة هذا العام حتى الخميس الماضى إلى(٦.٥) مليون فدان وتوقع المدير العام فى تصريح (لسونا) أن تفوق المساحات المزروعة الخطة التاشيرية النوضوعة (٧.١) مليون فدان وذلك لعدم استكمال المسح الجارى عبر الاتيام كافة المناطق الزراعية ولاسيما منطقة كسمور والتى تفوق (١.٩) مليون فدان .

وكشف مدير عام الإنتاج بالقضارف عن وصول محصول السمسم لمرحلة الازهار فى المنطقة الجنوبية وان الهاموش الذى ظهر فى بعض الجيوب تحت السيطرة وتمت عمليات توزيع النشرات لاستخدام المبيدات للقضاء عليه وقال إن معدلات الامطار الجيدة فى المناطق الزراعية ساعدت على عمليات الانبات الجيدة كما أشار لتواصل عمليات النظافة والكديب لعدد من المحصولات بالولاية

وأشار المهندس عمر محمد احمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف لارتفاع حجم التمويل الزراعى إلى(٢٦) ترليون خلال الأسبوع الماضى وزيادة المساحات الممولة وعدد المزارعين بالولاية كما أشار لتوفر الجازولين الزراعى بالولاية كاشفا عن وصول باخرة وقود مخصصة للزراعة بولاية القضارف

وكاله سونا