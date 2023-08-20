شاهد بالفيديو.. “البرهان دا حيرنا ذاتو .. قدر ما دايرنو يمشي لقدام يرجع لي ورا”





فك اللجام .. المطلب الكبير لجنود القوات المسلحة والمقاتلين الذين ينتظرون اللحظة الحاسمة لتوجيه الضربة القاضية لتمرد الدعم السريع.

نشاهد في المقطع التالي كيف تسببت قرارات البرهان في حيرة البعض وإرساء حالة من التململ، تحليل مختصر من “كباية شاي” لآخر خطاب للبرهان – قائد الجيش – وحديث مالك عقار – نائب رئيس مجلس السيادة – أعلن فيه المتحدث حيرته من قرارات البرهان، مضمناً في ذات الوقت مدى استعداد الجنود لعملية فك اللجام المرتقبة لإنهاء معركة الكرامة.

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رصد وتحرير – “النيلين”