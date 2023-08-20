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شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب الحرب.. طفلة سودانية تلجأ لحضن والدها وهي تغني (بكرة الهم يفوتنا ونرجع لبيوتنا) وتحرك مشاعر الآلاف من مرتادي مواقع التواصل

2023/08/20
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حصد مقطع فيديو متداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة آلاف الاعجابات والتفاعلات وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول طفلة سودانية صغيرة وهي تلجأ لأكثر مكان آمن بالنسبة وهو وحضن والدها.

حيث قامت الطفلة باحتضان والدها بشدة من داخل السيارة وهي تغني خلف الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنية الحرب الشهيرة (بكرة الهم يفوتنا ونرجع لبيوتنا بحري وأم درمان).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حركت الطفلة مشاعر الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع لقطتها ودعوا الله أن تعود الخرطوم كما كانت.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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