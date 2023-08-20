وزارة الداخلية القطرية: غرامة عشرة ألف ريال مخالفة القيادة ببطء على المسار اليسار!





أكدت وزارة الداخلية القطرية أن القيادة بأقل من السرعة المحددة في المسار السريع أي أقصى اليسار ، تعد مخالفة مرورية بنص المادة (53) من قانون المرور.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها على منصة ( X ) تويتر سابقا، بأن القيادة ببطء في المسارات السريعة تعرقل حركة السير وتعرض مستخدمي الطريق للحوادث المرورية.

وبالبحث عن نص المادة 53 التي أشارت إليها الوزارة، فإن المادة تنص على مايلي:

يلتزم سائقو المركبات بـ :

عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول.

وتنص العقوبة المقررة بنص المادة 95 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المادة 53.

وتنص المادة 53 أيضا على مايلي:

عدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والذي يحدد بقرار من الوزير. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق.

تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات، وذلك للتأكد من سلامة الطريق.

السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر. عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول.

عدم استعمال المكابح (الفرامل) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق. والتنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة.

صحيفة الشرق القطرية