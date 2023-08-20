شاهد بالصورة والفيديو.. نساء سودانيات يتجمعن داخل أحد الأحياء ويتجاهلن الأحزان بترديد رائعة الفنان زيدان إبراهيم (فراش القاش) بالدلوكة وبصوت عذب وجميل





خطف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الأضواء واكتسح السوشيال ميديا بتصدره قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول نساء سودانيات يتجمعن داخل أحد الأحياء ليروحن عن أنفسهن.

واختارت النسوة أغنية الفنان السوداني الراحل (فراش القاش) ليروحن بها ويتجاهلن من خلالها الأحزان, وكانت المفاجأة حاضرة بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث رددن النسوة الأغنية بطريقة رائعة فيها تناغم كبير فيما بينهم إضافة لعذوبة وجمال الصوت, وهو ما جعل رواد مواقع التواصل يتبادلون المقطع على نطاق واسع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين