شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا تهاجم الفنان شريف الفحيل بعد إثارته للجدل: (طلع ما شريف..طلع شريفة وأنصحه بالتوجه لطبيب نفسي)





هاجمت الناشطة السودانية المعروفة سارة سعيد الفنان الشاب شريف الفحيل وذلك عبر مقطع فيديو قام بنشره على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد انتقدت الناشطة الملقبة بحسناء السوشيال ميديا الفنان الشاب وذلك بعد إثارته للجدل مجدداً عبر تخطيط “شفايفه” في بث مباشر.

وقالت سارة في حديثها أن شريف طلع ما شريف, طلع شريفة وطالبته بالتوجه لطبيب نفسي لأنها ترى أن مثل هذه السلوكيات تتطلب العلاج النفسي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين