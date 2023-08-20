شاهد بالفيديو.. بطريقة طريفة.. مخرجة بالتلفزيون القومي تقلد نقيب الدعم السريع “سفيان” وتعلن تمردها على قادة “الجبنات” الفاسدين وتوضح: (وصلتني تهديدات بعد المقطع)





قامت مخرجة بالتلفزيون القومي السوداني بتقليد النقيب سفيان محمد زين بريمة المتمرد على قادة الجيش السوداني وذلك من خلال مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت المخرجة وداد رحمة الله بتصوير المقطع من أجل “الدعابة”, وقالت في حديثها أنها تعلن تمردها على قادة “الجبنات” الفاسدين.

وكشفت وداد في تعليق لها عبر إحدى الصفحات الناشرة للمقطع: (طبعا انا عملتها من باب الدعابه لكن بعض الناس افتكرو حامل الكاميرا سلاح ووصلتني تهديدات ي جماعة قلت اتمردتاعلي الجبنات).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين