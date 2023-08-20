سياسية

السودان.. اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أم درمان

2023/08/20
6ae4d2a7 e377 4ac2 bfa0

أفادت مصادر سودانية بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأحياء المُحيطة بسلاح المهندسين بأم درمان.
ودوت أصوات انفجارات القصف المدفعي بوسط وشمال الخرطوم بحري.
وتصاعدت أعمدة الدخان بأحياء وسط وجنوب الخرطوم بالقرب من محيط سلاح المدرعات جراء الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي المتبادل.
وفي الأثناء قامت قوات الدعم السريع بإطلاق مضادات الطائرات الأرضية على طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني بشرق وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم، التي شهدت انفجارات عنيفة منذ الصباح الباكر.
وكانت تقارير أفادت أمس السبت بأن مسيرات تتبع للجيش السوداني قصفت أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرق العاصمة الخرطوم.
ووفقا لمصدر عسكري استهدف الجيش السوداني مواقع للدعم السريع قرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم بطائرات مسيرة.

سكاي نيوز

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/20