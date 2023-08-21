الجيش: سقوط مئات القتلى والجرحى وسط الميليشيا وتدمير آليات في محاولات الهجوم الفاشلة على المدرعات





أعلن الجيش السوداني اليوم (الأحد) عن سقوط مئات القتلى والجرحى وسط ميليشيا الدعم السريع المتمردة وتدمير عشرات الآليات القتالية في محاولات الهجوم الفاشلة على سلاح المدرعات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان قبل قليل: بأن قواتهم بمنطقة الشجرة العسكرية قد تمكنت من تحطيم عدد من محاولات الهجوم الفاشلة من قبل الميليشيا المتمردة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، قدمت قواتنا ملحمة بطولية رائعة وكبدته خسائر ضخمة تضمنت مئات القتلى والجرحى وتدمير (5) مدرعات و دبابة تي 55 و (2) عربة مدفع م/ط ثنائي و عدد كبير جارٍ حصره من العربات القتالية.

كما استلمت ثلاث دبابات وعدد من العربات المسلحة ولاذ العدو بالفرار، وكشف البيان عن استخدام الميليشيا أثناء الهجوم لعدد كبير من القصر وصغار السن مما يضاف إلى انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني وسجله الحافل في جرائم الحرب.

وأضاف البيان: أطلق المتمردون أثناء هروبهم قذائف هاون تجاه منطقة السلمة جنوب الخرطوم مما أدى إلى استشهاد (6) مواطنين وعدد من الجرحى جارٍ حصرهم وهي عادة درجت عليها الميليشيا المتمردة وتكررت في عدة مناطق، حيث قامت بقصف منطقة كرري البلد مما أدى الى استشهاد امرأتين وإصابة (8) مواطنين.

وأكد الجيش بأن مجموعات العمليات الخاصة تواصل عملياتها بمنطقة العاصمة المركزية ومستمرة في تكبيد المتمردين خسائر كبيرة.

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