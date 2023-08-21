جامعة أمدرمان الإسلامية تحتسب مديرها الاسبق بروفيسور حسن عباس

تحتسب الإدارة العليا لجامعة أمدرمان الإسلامية برئاسة البروفيسور الفاتح الحبر عمر أحمد مدير الجامعة ونائبه البروفيسور طارق حسن بن عوف والبروفيسور محجوب عبدالله حامد وكيل الجامعة والبروفيسور هاطل هاشم الكمالي أمين الشؤون العلمية والدكتورة ليلى علي التوم مديرة مركز الطالبات وجميع عمداء الكليات والمعاهد العليا ومديري الإدارات بالجامعة ومجتمع الجامعة عند الله تعالي: البروفيسور: حسن عباس حسن إبراهيم مدير الجامعة الأسبق والذي إنتقل الي رحمة الله اليوم الأحد الرابع من صفر ١٤٤٥هجرية الموافق ٢٠ اغسطس ٢٠٢٣ميلادية.

كان الفقيد علماً عالماً مخلصاً متواضعاً محباً للجميع ومحباً للجامعة متفانياً في خدمتها ورفعتها منذ أن كان مساعداً للتدريس إلى أن صار مديراً لها..نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتقبله بقبول حسن ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.