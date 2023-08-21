“رسالة إلى الجيش”.. حقيقة فيديو حميدتي بين أنصاره





تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه يظهر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، خلال الأيام الماضية في الخرطوم بين أنصاره.

لكن مشاهد هذا الفيديو تتطابق مع فيديو منشور قبل أسابيع، ويتضمن مشاهد تظهر دقلو المعروف بـ”حميدتي” محاطا بجنوده وهم يحملون السلاح.

وجاء في التعليق المرافق “الجنرال حميدتي يظهر من جديد”.

ويأتي انتشار هذا الفيديو مع استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من الخرطوم وفي إقليم دارفور.

ومنذ اندلاع هذا النزاع الذي أودى بحياة 3900 شخص في أربعة أشهر، يتنافس مؤيدو طرفي النزاع على بث فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار سيطرة هذا الطرف أو ذاك على الأرض.

والاثنين الماضي، ظهر قائد الجيش الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، على التلفزيون السوداني الرسمي في فيديو ووعد بالاحتفال “قريبا جدا بالنصر المؤزر على هذا التمرد الغاشم” بقيادة منافسه الفريق دقلو، في حين يتوقع خبراء أن تستمر الحرب لفترة طويلة.

وقبل ذلك بأكثر من أسبوعين، نشر حساب قوات الدعم السريع على موقع أكس (تويتر سابقا) في 29 يوليو 2023 فيديو يظهر دقلو بزيه العسكري وسط مقاتلين من الدعم السريع يرددون الهتافات.

وتوجه دقلو في فيديو من خمس دقائق يعتقد أنه الأول له منذ اندلاع المعارك مع الجيش في 15 أبريل الماضي، إلى الجنود السودانيين بالقول إنه يمكن تحقيق السلام “خلال 72 ساعة” في حال قاموا بتسليم قائدهم الجنرال البرهان ومساعديه.

إلا أن الفيديو المتداول على أنه لظهورٍ جديد للبرهان في الساعات الماضية يتشابه تماما مع ذاك الفيديو المنشور أواخر يوليو الماضي.

فبمقارنة مشاهد من المقطعين يمكن ملاحظة التطابق بين عناصر عدة.

وهذا ما يقطع بأن المشاهد المتداولة في الأيام الماضية صورت في الوقت نفسه مع الفيديو المنشور في 29 يوليو 2023.

الحرة