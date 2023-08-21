شاهد بالفيديو.. أبطال الجيش السوداني بعد معركة المدرعات “ناس الشجرة بسلمو عليكم” وهيثم الخلا يوجه أقوى رسالة





ظهر مقاتلون من الجيش السوداني في مشهد مثير وهم يعلنون صد الهجوم الكبير الذي قامت به قوات الدعم السريع “المتمردة” على سلاح المدرعات بالخرطوم – الشجرة.

وقال المقاتلون وهم في نشوة الانتصار: “ناس الشجرة بسلموا عليكم”، وأعلنوا بأنهم حديث “الجنجويد” بدخولهم للمدرعات حديث كاذب وبأن الجيش يسيطر على المدرعات كاملة، وبأن أكثر من 30 عربة للمتمردين تم تدميرها.

وختم المقاتلون المشهد بتكبيرات جماعية ودعوات لنصرة الجيش السوداني في معركة الكرامة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

بينما وجه أسد المدرعات السوداني “هيثم الخلا” رسالة قوية من المواقع الأمامية، وقال بأن هدفهم واحد وهو القضاء على المتمردين تماماً.

شاهد رسالة هيثم الخلا من هنا “المدرعات – الشجرة”:

شاهد أبطال الجيش ونشوة الانتصار من هنا :

رصد وتحرير – “النيلين”